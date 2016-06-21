В 7 сезоне 3 серии сериала «Милые обманщицы» девушки получают новую деталь, подбираясь к разгадке. Между Спенсер и Калебом возникает напряжение, тогда как Ария и Ханна узнают об отношениях Эллиота и Шарлотты. Жизнь Элисон оказывается под угрозой.
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