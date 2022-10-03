Меню
Поза
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов»
5 октября 2011 года мир увидел первый эпизод хоррор-антологии Райана Мерфи. С тех пор многое изменилось: Тейт ушел в супергероику, Сара Полсон покоряет Netflix, а верховная ведьма пока не торопится на пенсию.
Написать
3 октября 2022 12:00
Что посмотреть на выходных: «Звездные войны», историю жуткого маньяка и необычный ромком
На этой неделе стриминги предлагают стать шпионом повстанческого Альянса, прочувствовать ужас великого Эдгара Аллана По и довести до идеала первое свидание.
Написать
23 сентября 2022 15:00
10 сериалов Netflix с самыми красивыми костюмами
Стриминговый гигант знает, как загипнотизировать зрителей роскошными нарядами королей, гламурных школьников и дрэг-квин.
Написать
9 апреля 2021 15:06
