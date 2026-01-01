Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Contemporary Hairstyling
Победитель
Outstanding Contemporary Costumes
Победитель
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Contemporary Hairstyling
Победитель
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Contemporary Costumes
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Прорыв года
Номинант
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