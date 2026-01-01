Оповещения от Киноафиши
Поза
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Поза
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Основные места съемок сериала Поза
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
Где снимали известные сцены
парк
Парк и пирс Луи Валентино-мл., Ред-Хук, Бруклин, Нью-Йорк, США
Пип‑шоу
The Playpen — 8-я авеню, 687, Нью-Йорк, США
Ресторан покровителя бала
Ресторан Chelsea Square — 368 W 23rd St, Нью-Йорк, США
