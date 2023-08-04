Меню
Сериалы
В ритме жизни
Новости
Новости о сериале «В ритме жизни»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «В ритме жизни»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Линкольн для адвоката», финал сериала Тайки Вайтити и док про шпиона в команде Оппенгеймера
На этой неделе стриминги предлагают погрузиться в 80-е, сплавиться по горной реке, спасти свою профессиональную репутацию и раскрыть давние семейные секреты.
Написать
4 августа 2023 15:00
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда
Психологический триллер о множественных личностях, инопланетное вторжение, ангелы и демоны.
Написать
30 мая 2023 13:00
Сериал «В ритме жизни» завершится третьим сезоном
Apple TV+ огласил дату премьеры.
Написать
18 мая 2023 15:08
Зои Дешанель сыграет в третьем сезоне сериала «В ритме жизни»
Звезда «500 дней лета» сыграет бывшую актрису популярного ситкома, решившую попробовать свои силы в индустрии фитнеса.
Написать
13 октября 2022 12:35
10 сериалов от Apple, которые превзошли Netflix по качеству и просмотрам
Стриминговый сервис Apple TV смело вырывается вперед, делая ставку на оригинальность и качество контента.
Написать
16 июня 2022 19:00
Роуз Бирн стремится изменить мир фитнеса в трейлере второго сезона сериала «В ритме жизни»
Главная героиня полна решимости воплотить свои самые смелые амбиции.
Написать
11 мая 2022 17:34
Звезда «Белого лотоса» Мюррэй Бартлетт сыграет соперника Роуз Бирн во втором сезоне сериала «В ритме жизни»
Актер сменит гавайские рубашки на спортивное трико.
Написать
26 января 2022 11:17
Портрет девушки в леотарде: новый сериал «В ритме жизни» с Роуз Бирн в главной роли
Самобичевание, жадность и «успех» американской женщины в 1980-х годах.
Написать
10 июня 2021 13:26
