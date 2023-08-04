Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы В ритме жизни Новости

Новости о сериале «В ритме жизни»

Новости о сериале «В ритме жизни» Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Линкольн для адвоката», финал сериала Тайки Вайтити и док про шпиона в команде Оппенгеймера
Что смотреть на выходных: «Линкольн для адвоката», финал сериала Тайки Вайтити и док про шпиона в команде Оппенгеймера На этой неделе стриминги предлагают погрузиться в 80-е, сплавиться по горной реке, спасти свою профессиональную репутацию и раскрыть давние семейные секреты.   
Написать
4 августа 2023 15:00
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда Психологический триллер о множественных личностях, инопланетное вторжение, ангелы и демоны. 
Написать
30 мая 2023 13:00
Сериал «В ритме жизни» завершится третьим сезоном
Сериал «В ритме жизни» завершится третьим сезоном Apple TV+ огласил дату премьеры.
Написать
18 мая 2023 15:08
Зои Дешанель сыграет в третьем сезоне сериала «В ритме жизни»
Зои Дешанель сыграет в третьем сезоне сериала «В ритме жизни» Звезда «500 дней лета» сыграет бывшую актрису популярного ситкома, решившую попробовать свои силы в индустрии фитнеса.
Написать
13 октября 2022 12:35
10 сериалов от Apple, которые превзошли Netflix по качеству и просмотрам
10 сериалов от Apple, которые превзошли Netflix по качеству и просмотрам Стриминговый сервис Apple TV смело вырывается вперед, делая ставку на оригинальность и качество контента.
Написать
16 июня 2022 19:00
Роуз Бирн стремится изменить мир фитнеса в трейлере второго сезона сериала «В ритме жизни»
Роуз Бирн стремится изменить мир фитнеса в трейлере второго сезона сериала «В ритме жизни» Главная героиня полна решимости воплотить свои самые смелые амбиции.
Написать
11 мая 2022 17:34
Звезда «Белого лотоса» Мюррэй Бартлетт сыграет соперника Роуз Бирн во втором сезоне сериала «В ритме жизни»
Звезда «Белого лотоса» Мюррэй Бартлетт сыграет соперника Роуз Бирн во втором сезоне сериала «В ритме жизни» Актер сменит гавайские рубашки на спортивное трико.
Написать
26 января 2022 11:17
Портрет девушки в леотарде: новый сериал «В ритме жизни» с Роуз Бирн в главной роли
Портрет девушки в леотарде: новый сериал «В ритме жизни» с Роуз Бирн в главной роли Самобичевание, жадность и «успех» американской женщины в 1980-х годах.
Написать
10 июня 2021 13:26
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше