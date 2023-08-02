В 3-м сезоне сериала «В ритме жизни» Джон встречает человека, который уверяет, что был близок с его отцом. Парню приходится довериться ему в своей непростой ситуации. Тайлер и Банни придумывают план, Шейла и Грета получают совет от Винни Грина, а Дэнни делает несколько неожиданных открытий. Грета предлагает Рубинам новый опыт. Но Шейла должна решать не только за себя, но и за всех своих близких. Она вынуждена справиться с нависшей над семьей угрозой, чего бы ей это ни стоило. В уединении героиня ищет мужество и силу, чтобы встретиться лицом к лицу со своими демонами. Дэнни хочет получить то, чего, по его мнению, он заслуживает.