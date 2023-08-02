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В ритме жизни 2021 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала В ритме жизни
Киноафиша Сериалы В ритме жизни Сезоны Сезон 3

Physical 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «В ритме жизни»

В 3-м сезоне сериала «В ритме жизни» Джон встречает человека, который уверяет, что был близок с его отцом. Парню приходится довериться ему в своей непростой ситуации. Тайлер и Банни придумывают план, Шейла и Грета получают совет от Винни Грина, а Дэнни делает несколько неожиданных открытий. Грета предлагает Рубинам новый опыт. Но Шейла должна решать не только за себя, но и за всех своих близких. Она вынуждена справиться с нависшей над семьей угрозой, чего бы ей это ни стоило. В уединении героиня ищет мужество и силу, чтобы встретиться лицом к лицу со своими демонами. Дэнни хочет получить то, чего, по его мнению, он заслуживает.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала В ритме жизни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Как совершенно новая женщина Like a Whole New Woman
Сезон 3 Серия 1
2 августа 2023
Как стерва Like a Bitch
Сезон 3 Серия 2
2 августа 2023
Будто все в огне Like It's on Fire
Сезон 3 Серия 3
9 августа 2023
Как ракета Like a Rocket
Сезон 3 Серия 4
16 августа 2023
Как сумасшедшая Like Crazy
Сезон 3 Серия 5
23 августа 2023
От всей души Like You Mean It
Сезон 3 Серия 6
30 августа 2023
Будто никто не видит Like No One's Watching
Сезон 3 Серия 7
6 сентября 2023
Как мышь Like a Mouse
Сезон 3 Серия 8
13 сентября 2023
Будто мы никуда и не уходили Like We Never Left
Сезон 3 Серия 9
20 сентября 2023
Как молитва Like a Prayer
Сезон 3 Серия 10
27 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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