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В ритме жизни 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В ритме жизни
Киноафиша Сериалы В ритме жизни Сезоны Сезон 1

Physical 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «В ритме жизни»

В 1 сезоне сериала «В ритме жизни» Шейла Рубин – жена амбициозного, но не слишком успешного профессора – пытается быть заботливой супругой и образцовой домохозяйкой. Однако голос внутри нее постоянно говорит о том, какая она жалкая, и потому у Шейлы появилась привычка заедать проблемы. Но все меняется, когда она начинает заниматься аэробикой, что позволило ей снова почувствовать себя сильной. Именно этим она и пытается заработать после того, как просадила все сбережения, которые нужны ее мужу Дэнни для его кампании: он собирается баллотировать в Ассамблею штата.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала В ритме жизни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Давайте сделаем это Let’s Do This Thing
Сезон 1 Серия 1
18 июня 2021
Давайте поговорим о политике Let’s Get Political
Сезон 1 Серия 2
18 июня 2021
Давайте займемся делом Let’s Get Down to Business
Сезон 1 Серия 3
18 июня 2021
Давайте начнем эту вечеринку Let’s Get This Party Started
Сезон 1 Серия 4
25 июня 2021
Давайте сойдемся на несогласии Let’s Agree to Disagree
Сезон 1 Серия 5
2 июля 2021
Давайте снимем это Let’s Get It on Tape
Сезон 1 Серия 6
9 июля 2021
Давайте начнем работу Let’s Take This Show on the Road
Сезон 1 Серия 7
16 июля 2021
Давайте согласимся, но не сделаем Let’s Not and Say We Did
Сезон 1 Серия 8
23 июля 2021
Давайте примем факты Let’s Face the Facts
Сезон 1 Серия 9
30 июля 2021
Давай вместе Let's Get Together
Сезон 1 Серия 10
6 августа 2021
График выхода всех сериалов
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