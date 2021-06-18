В 1 сезоне сериала «В ритме жизни» Шейла Рубин – жена амбициозного, но не слишком успешного профессора – пытается быть заботливой супругой и образцовой домохозяйкой. Однако голос внутри нее постоянно говорит о том, какая она жалкая, и потому у Шейлы появилась привычка заедать проблемы. Но все меняется, когда она начинает заниматься аэробикой, что позволило ей снова почувствовать себя сильной. Именно этим она и пытается заработать после того, как просадила все сбережения, которые нужны ее мужу Дэнни для его кампании: он собирается баллотировать в Ассамблею штата.