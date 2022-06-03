Во 2 сезоне сериала «В ритме жизни» действие происходит в 80-е. История простой домохозяйки и примерной супруги по имени Шейла Рубин, которая однажды решила изменить свою жизнь с помощью фитнеса, продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне уроженка Сан-Диего устала от предсказуемого течения своей жизни. Чтобы встряхнуться, а заодно и повысить самооценку, она решает заняться аэробикой. Вскоре безобидное хобби молодой женщины перерастает сначала в страсть, а затем и в успешный бизнес. Видеоролики Шейлы набирают популярность, и к ней обращается телепродюсер с деловым предложением.