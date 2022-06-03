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В ритме жизни 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала В ритме жизни
Киноафиша Сериалы В ритме жизни Сезоны Сезон 2

Physical 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «В ритме жизни»

Во 2 сезоне сериала «В ритме жизни» действие происходит в 80-е. История простой домохозяйки и примерной супруги по имени Шейла Рубин, которая однажды решила изменить свою жизнь с помощью фитнеса, продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне уроженка Сан-Диего устала от предсказуемого течения своей жизни. Чтобы встряхнуться, а заодно и повысить самооценку, она решает заняться аэробикой. Вскоре безобидное хобби молодой женщины перерастает сначала в страсть, а затем и в успешный бизнес. Видеоролики Шейлы набирают популярность, и к ней обращается телепродюсер с деловым предложением.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала В ритме жизни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Разве ты не хочешь меня Don't You Want Me
Сезон 2 Серия 1
3 июня 2022
Ты никогда не останавливаешься Don't You Ever Stop
Сезон 2 Серия 2
10 июня 2022
Не уходи далеко Don't You Go Far
Сезон 2 Серия 3
17 июня 2022
Разве ты не знаешь Don't You Know
Сезон 2 Серия 4
24 июня 2022
Разве ты не хочешь посмотреть Don't You Want to Watch
Сезон 2 Серия 5
1 июля 2022
Разве тебе не хватает? Don't You Have Enough
Сезон 2 Серия 6
8 июля 2022
Не пытайтесь повторить это дома Don't Try This at Home
Сезон 2 Серия 7
15 июля 2022
Не убегай и не прячься Don't You Run and Hide
Сезон 2 Серия 8
22 июля 2022
Разве ты не хочешь поправиться Don't You Want to Get Better
Сезон 2 Серия 9
29 июля 2022
Разве не все кончено? Don't You Say It's Over
Сезон 2 Серия 10
5 августа 2022
График выхода всех сериалов
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