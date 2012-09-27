Во 2 сезоне 3 серии сериала «В поле зрения» ради очередного номера, который выдала компьютерная программа, Джону предстоит охранять дочь бразильского дипломата. Девочка совершенно случайно становится свидетельницей готовящегося преступления.
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail