Во 2 сезоне 5 серии сериала «В поле зрения» журналистка по имени Максин оказалась в опасности после того, как объявила невиновного человека лидером HR. Тем временем ситуация осложняется, когда героиня начинает интересоваться «мужчиной в костюме».
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