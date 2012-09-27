Во 2 сезоне 4 серии сериала «В поле зрения» человеку, который состоит в ирландской мафии, поручено разобраться с вдовой своего приятеля. Однако, когда силовик принимает решение нарушить приказ, на него самого открывается настоящая охота.
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