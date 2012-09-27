Во 2 сезоне 7 серии сериала «В поле зрения» кардиохирурга вынуждают сделать врачебную ошибку и тем самым убить важного пациента в ходе операции. Гарольд и Джон намерены предотвратить запланированное убийство, а помочь им в этом деле может Леон Тао.
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