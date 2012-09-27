Во 2 сезоне 6 серии сериала «В поле зрения» для того, чтобы защитить новый номер, Ризу вместе с Морган необходимо поехать в пригород. На первый взгляд обыкновенный продавец оказывается бывшим медвежатником, у которого остался долг перед товарищами.
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