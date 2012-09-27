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В поле зрения 2011 - 2016 2 серия 2 сезон

9.2 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «В поле зрения»
Запасной вариант
Сезон 2 / Серия 1 27 сентября 2012
Плохой код
Сезон 2 / Серия 2 4 октября 2012
Маскарад
Сезон 2 / Серия 3 18 октября 2012
Головорез
Сезон 2 / Серия 4 25 октября 2012
Неудачный заголовок
Сезон 2 / Серия 5 1 ноября 2012
Большой путь
Сезон 2 / Серия 6 8 ноября 2012
Необходимо
Сезон 2 / Серия 7 15 ноября 2012
Пока смерть не разлучит нас
Сезон 2 / Серия 8 29 ноября 2012
Наложенный платеж
Сезон 2 / Серия 9 6 декабря 2012
За стеклом
Сезон 2 / Серия 10 13 декабря 2012
Длина окружности
Сезон 2 / Серия 11 3 января 2013
Дилемма заключенного
Сезон 2 / Серия 12 10 января 2013
Мертвый расчет
Сезон 2 / Серия 13 31 января 2013
Один процент
Сезон 2 / Серия 14 7 февраля 2013
Мест нет
Сезон 2 / Серия 15 14 февраля 2013
Значимость
Сезон 2 / Серия 16 21 февраля 2013
Протей
Сезон 2 / Серия 17 7 марта 2013
Ва-банк
Сезон 2 / Серия 18 14 марта 2013
Троянский конь
Сезон 2 / Серия 19 4 апреля 2013
В момент смерти
Сезон 2 / Серия 20 25 апреля 2013
День 0
Сезон 2 / Серия 21 2 мая 2013
Режим Бога
Сезон 2 / Серия 22 9 мая 2013
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «В поле зрения» Джон вместе с детективом отправляется в Техас, чтобы отыскать похитительницу Гарольда. Героям придется разбираться со старым преступлением – бесследным исчезновением девочки по имени Ханна Фрей.

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