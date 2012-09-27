Во 2 сезоне 2 серии сериала «В поле зрения» Джон вместе с детективом отправляется в Техас, чтобы отыскать похитительницу Гарольда. Героям придется разбираться со старым преступлением – бесследным исчезновением девочки по имени Ханна Фрей.
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