Во 2 сезоне 11 серии сериала «В поле зрения» для того, чтобы уберечь юного гения от смертельной опасности, Гарольду предстоит устроиться учителем в школу. Тем временем Картер намерена утаить от сотрудников ФБР информацию о «человеке в костюме».
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