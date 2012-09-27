Во 2 сезоне 15 серии сериала «В поле зрения» Гарольд и Джон пытаются защитить горничную отеля, но опасность может исходить от любого посетителя или даже сотрудника. Тем временем Картер размышляет над весьма интересным предложением от ФБР.
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