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Сериал канала ТНТ «Патриот» продлен на четвертый сезон

16 июня 2023 14:43
Сериал канала ТНТ «Патриот» продлен на четвертый сезон

В новых сериях главный герой вернется в родной город, чтобы сделать его лучшим в мире.

Телеканал ТНТ продлил на четвертый сезон многосерийную комедию «Патриот», повествующую о бывшем спецназовце Сане Кучине в исполнении Антона Жижина. Производство новых эпизодов стартует приблизительно в конце осени.

По словам сценариста и креативного продюсера Леонида Коньшина, в продолжении главный герой вернется в родной город, чтобы сделать его лучшим в мире:

«В новом сезоне все будет нормально! Саня Кучин вернется в родной город, чтобы сделать свой дом лучшим местом на земле. Он будет заниматься семьей и своими отношениями. Приключения Сани начнутся с возвращения старого, доброго, всеми узнаваемого и любимого магазина «Мечта». Не беспокойтесь, все любимые персонажи останутся с нами, а всех нелюбимых мы прогнали. Новый сезон будет максимально смешной и понятный для каждого».

В следующем сезоне протагонист попытается разобраться в отношениях с девушкой мечты Ленкой (Анастасия Талызина), выяснить личность отца ребенка Кати (Алена Савастова) и продолжит следить за моральным обликом своих земляков. К своим ролям также вернутся Евгения Капралова, Владимир Афанасьев, Алексей Базанов, Дмитрий Журавлев, Валентина Лукащук и Антон Риваль. Режиссером снова выступит Николай Бурлак («Улица»).

Премьера четвертого сезона «Патриота» состоится на ТНТ в 2024 году.

Фото: Канал ТНТ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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