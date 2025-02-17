В жизни сорокапятилетнего Анатолия Столбова все чётко. Вот уже несколько лет он является главой деревни Рузское, успешно осваивает бюджет, периодически устраивая обильные застолья и показательные выступления для комиссии из центра. Одно лишь гнетет Анатолия - его дочь Таня год назад уехала в Африку преподавать русский язык, и он жутко по ней скучает. И вот в его жизни наступил праздник - дочка вернулась! Но не одна, а вместе с группой африканцев, которым негде жить из-за стихийного бедствия. Столбов не хочет принимать гостей, но тут приезжает комиссия из центра. Таня представляет африканцев комиссии и говорит, что по инициативе Анатолия их деревня участвует в международной программе взаимопомощи и расселения. Комиссия хвалит Столбова и обещает выделить деньги на развитие программы. Поэтому Столбов и прочие селяне вынуждены терпеть экзотических гостей. Но когда Анатолий узнает, что его дочка собирается замуж за африканца, его терпению приходит конец.