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Постер сериала Афродеревня
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Киноафиша Сериалы Афродеревня

Афродеревня (2025 - …)

Afroderevnya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

В жизни сорокапятилетнего Анатолия Столбова все чётко. Вот уже несколько лет он является главой деревни Рузское, успешно осваивает бюджет, периодически устраивая обильные застолья и показательные выступления для комиссии из центра. Одно лишь гнетет Анатолия - его дочь Таня год назад уехала в Африку преподавать русский язык, и он жутко по ней скучает. И вот в его жизни наступил праздник - дочка вернулась! Но не одна, а вместе с группой африканцев, которым негде жить из-за стихийного бедствия. Столбов не хочет принимать гостей, но тут приезжает комиссия из центра. Таня представляет африканцев комиссии и говорит, что по инициативе Анатолия их деревня участвует в международной программе взаимопомощи и расселения. Комиссия хвалит Столбова и обещает выделить деньги на развитие программы. Поэтому Столбов и прочие селяне вынуждены терпеть экзотических гостей.  Но когда Анатолий узнает, что его дочка собирается замуж за африканца, его терпению приходит конец.

Афродеревня - тизер первого сезона
Афродеревня  тизер первого сезона
В ролях
В ролях
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Анастасия Крылова
Анастасия Крылова
Эндрю Нджогу
Эндрю Нджогу
Сергей Степин
Сергей Степин
Кирилл Мелехов
Кирилл Мелехов
Давид Ниамеди
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Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Афродеревня - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
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