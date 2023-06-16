Меню
Вся информация о сериале
Сериал канала ТНТ «Патриот» продлен на четвертый сезон
В новых сериях главный герой вернется в родной город, чтобы сделать его лучшим в мире.
Написать
16 июня 2023 14:43
В новом сезоне «Патриота» появится Александр Емельяненко, а главный герой получит новую напарницу
Премьера продолжения популярного комедийного шоу состоится в середине февраля.
Написать
31 января 2023 15:53
Третий сезон сериала «Патриот» получил дату премьеры на ТНТ
Продолжение шоу о герое, мечтающем сделать свой маленький городок лучшим местом на свете, выйдет в феврале.
Написать
26 января 2023 13:31
