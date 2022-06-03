Во 2 сезоне сериала «Долина соблазна» продолжается история о молодых афроамериканских девушках, которые танцуют стриптиз в маленьком ночном заведении американского штата Миссисипи под названием «Грязная дельта». На сцене эти девушки творят настоящие чудеса, но в жизни им приходится сталкиваться с огромным количеством трудностей. В городе процветает безработица, а клуб могут закрыть. Его хозяин, дядя Клиффорд, всеми силами пытается спасти заведение. Лучшей танцовщицей там по праву считают Мерседес, которая умеет делать потрясающие акробатические па. А вот ее коллега Кейшон далеко не так успешна...