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Долина соблазна 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Долина соблазна
Киноафиша Сериалы Долина соблазна Сезоны Сезон 2

P-Valley 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Долина соблазна»

Во 2 сезоне сериала «Долина соблазна» продолжается история о молодых афроамериканских девушках, которые танцуют стриптиз в маленьком ночном заведении американского штата Миссисипи под названием «Грязная дельта». На сцене эти девушки творят настоящие чудеса, но в жизни им приходится сталкиваться с огромным количеством трудностей. В городе процветает безработица, а клуб могут закрыть. Его хозяин, дядя Клиффорд, всеми силами пытается спасти заведение. Лучшей танцовщицей там по праву считают Мерседес, которая умеет делать потрясающие акробатические па. А вот ее коллега Кейшон далеко не так успешна...

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Долина соблазна График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пуссиленд Pussyland
Сезон 2 Серия 1
3 июня 2022
Семь фунтов давления Seven Pounds of Pressure
Сезон 2 Серия 2
12 июня 2022
Грязная дюжина The Dirty Dozen
Сезон 2 Серия 3
19 июня 2022
Деметрий Demethrius
Сезон 2 Серия 4
26 июня 2022
Белые рыцари White Knights
Сезон 2 Серия 5
3 июля 2022
Дикость Savage
Сезон 2 Серия 6
10 июля 2022
Джексон Jackson
Сезон 2 Серия 7
24 июля 2022
Смертельная капля The Death Drop
Сезон 2 Серия 8
31 июля 2022
Снег Snow
Сезон 2 Серия 9
7 августа 2022
Правило Миссисипи Mississippi Rule
Сезон 2 Серия 10
14 августа 2022
График выхода всех сериалов
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