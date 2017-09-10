В 3 сезоне 9 серии сериала «Чужестранка» Джейми и Клэр вынуждены покинуть Шотландию. Их корабль направляется прямиком на Карибские острова. Но и во время путешествия им предстоит встретиться с неопределимыми трудностями.
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