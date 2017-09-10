В 3 сезоне 8 серии сериала «Чужестранка» Клэр возвращается в Лаллиброх. Семья Джейми шокирована ее появлением и смотрит на нее с опаской. Все секреты раскрываются, у супругов больше нет права на ошибку.
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