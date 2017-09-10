В 3 сезоне 5 серии сериала «Чужестранка» Бриэнна пытается адаптироваться к новой жизни, после того как Клэр рассказала ей всю правду. Им приходится встретиться с Роджером, который узнал что-то о местоположении Джейми. Но новости не такие хорошие.
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