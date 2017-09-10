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Киноафиша Сериалы Чужестранка Сезоны Сезон 3 Серия 5

Чужестранка 2014 5 серия 3 сезон

9.2 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Чужестранка»
Вступили в бой
Сезон 3 / Серия 1 10 сентября 2017
Капитуляция
Сезон 3 / Серия 2 17 сентября 2017
Все оплаченные долги
Сезон 3 / Серия 3 24 сентября 2017
Потерянные вещи
Сезон 3 / Серия 4 1 октября 2017
Свобода и виски
Сезон 3 / Серия 5 8 октября 2017
А. Малкольм
Сезон 3 / Серия 6 22 октября 2017
Мятный ликер
Сезон 3 / Серия 7 29 октября 2017
Первая жена
Сезон 3 / Серия 8 5 ноября 2017
Депрессия
Сезон 3 / Серия 9 12 ноября 2017
Небо и Земля
Сезон 3 / Серия 10 19 ноября 2017
Неизведанное
Сезон 3 / Серия 11 26 ноября 2017
The Bakra
Сезон 3 / Серия 12 3 декабря 2017
Глаз бури
Сезон 3 / Серия 13 10 декабря 2017
О чем серия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Чужестранка» Бриэнна пытается адаптироваться к новой жизни, после того как Клэр рассказала ей всю правду. Им приходится встретиться с Роджером, который узнал что-то о местоположении Джейми. Но новости не такие хорошие.

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