В 3 сезоне 3 серии сериала «Чужестранка» Джейми встречает давнего врага. Последний теперь работает в тюрьме, поэтому жизнь шотландца будет похожа на настоящий ад. Клэр и Фрэнк пытаются ужиться вместе, но, похоже, гармонии в браке им не видать.
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