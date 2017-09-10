В 3 сезоне 13 серии сериала «Чужестранка» молодой Иен куда-то пропал. Клэр придется сыграть в кошки-мышки со своей старой знакомой, чтобы его найти. Фрейзеры сбегают в джунгли, где сверхъестественное ведет борьбу с реальностью.
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