В 3 сезоне 10 серии сериала «Чужестранка» Клэр пытается выяснить, откуда появилась инфекция на борту. Жизнь сотни моряков под угрозой. Джейми встревает в очередную ссору с капитаном, Фергус не может противостоять силе любви.
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