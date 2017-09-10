В 3 сезоне 6 серии сериала «Чужестранка» спустя много десятилетий Джейми и Клэр наконец вновь встречаются. Им нужно время, чтобы почувствовать друг друга душой и телом. Однако у Джейми все еще много врагов.
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