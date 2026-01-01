Основные места съемок сериала Чужестранка
- Шотландия, Великобритания
- Фолкленд, Файф, Шотландия, Великобритания
- Хайлендский народный музей, Ньютонмор, Хайленд, Шотландия, Великобритания
- Калросс, Файф, Шотландия, Великобритания
- Хоуптаун-хаус, Саут-Куинсферри, Эдинбург, Шотландия, Великобритания
- Данмор-хаус, Фолкерк, Шотландия, Великобритания
- Историческая железная дорога Бо'несс и Киннил (Бо'несс, Шотландия, Великобритания)
- Хайленд, Шотландия, Великобритания
- Кейптаун, Западный Кейп, ЮАР
- Западно‑Капская провинция, ЮАР
- ЮАР
- Ньютонмор, Хайленд, Шотландия, Великобритания