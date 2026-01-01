Оповещения от Киноафиши
Основные места съемок сериала Чужестранка

  • Шотландия, Великобритания
  • Фолкленд, Файф, Шотландия, Великобритания
  • Хайлендский народный музей, Ньютонмор, Хайленд, Шотландия, Великобритания
  • Калросс, Файф, Шотландия, Великобритания
  • Хоуптаун-хаус, Саут-Куинсферри, Эдинбург, Шотландия, Великобритания
  • Данмор-хаус, Фолкерк, Шотландия, Великобритания
  • Историческая железная дорога Бо'несс и Киннил (Бо'несс, Шотландия, Великобритания)
  • Хайленд, Шотландия, Великобритания
  • Кейптаун, Западный Кейп, ЮАР
  • Западно‑Капская провинция, ЮАР
  • ЮАР
  • Ньютонмор, Хайленд, Шотландия, Великобритания

Где снимали известные сцены

Замок Леох
Замок Дун, Стерлинг, Шотландия, Великобритания
Студия
Камбернаулд, Глазго, Норт-Ланаркшир, Шотландия, Великобритания
Форт-Уильям
Замок Блэкнесс, Линлитгоу, Фолкерк, Шотландия, Великобритания
парк
Поллок-Хаус, Глазго, Шотландия, Великобритания
Сезон 3
Кейптаунские киностудии, Западный Кейп, ЮАР
Сезон 3
Кейптаун, ЮАР
Сезон 2
Прага, Чехия
Плантация тёти Джокасты
Поместья Аберкэрни, Крифф, Шотландия, Великобритания
Гавр, Франция
Гавань Дисарт, Кирккалди, Шотландия, Великобритания
Аэропорт Бостона
Стерлингский университет, Стерлинг, Шотландия, Великобритания
Даты съемок сериала Чужестранка

  • Октябрь 2013
  • 25 марта 2024 - 27 сентября 2024
