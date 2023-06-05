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Киноафиша Новости 5 сериалов про сильных женщин

5 сериалов про сильных женщин

5 июня 2023 16:49
5 сериалов про сильных женщин

На ТНТ выходит «Вика-ураган» — драмеди про экс-заключенную (Аглая Тарасова), вынужденную начинать все сначала. В честь премьеры собрали пять отличных шоу, посвященных сильным и харизматичным женщинам.

Вика-ураган

Отсидев в женской колонии, Вика выходит на свободу, но близкие ей не то чтобы рады. Мать успела превратить ее квартиру в секс-шоп, а бойфренд закрутил роман с лучшей подругой Вики. Кроме того, в интернате ее ждет сын с аутизмом, и за ним нужен особый уход. Ждать помощи не от кого, но Вика не опускает руки и верит, что добро победит.

5 сериалов про сильных женщин
Вика-ураган

Мы застаем героиню, когда ей приходится строить жизнь фактически с нуля. Повсюду ее окружают стереотипы: если к сидевшим мужчинам все привыкли, то женщин за это принято стыдить, усложняя им возвращение в социум. Эту тему редко поднимают в российском кино, так что «Вика-ураган» — уже штучный товар.

Обычная женщина

У Марины двойная жизнь. Близкие знают ее как мать двоих детей и владелицу цветочного магазина. Но Марина — еще и сутенер, предлагающая девушек VIP-клиентам в закрытых чатах. Долгое время ей удавалось скрывать теневой бизнес, но однажды одну из девушек находят убитой, и это в корне усложняет положение Марины.

5 сериалов про сильных женщин
Обычная женщина

Главная героиня постоянно рискует жизнью и репутацией. Это помогает быть честной перед собой, но приносит очень много проблем в жизни. Она с трудом сводит концы с концами, ее семья на грани распада, а со временем начинают размываться и границы морали.

Ольга

Ольга — самая обычная женщина, у которой все не слава богу. Дети, которых она воспитывает без мужа, все время перечат ей и творят глупости. Отец уже немолод и часто налегает на спиртное, поэтому за ним нужен присмотр. Работает Ольга в простом маникюрном салоне, и ее зарплате не позавидуешь. В чем ей не откажешь, так это в упорстве: чтобы обеспечить близких и быть счастливой, Ольга готова на любые жертвы. Семья для нее — самое главное.

5 сериалов про сильных женщин
Ольга

Авторы «Ольги» удачно «поженили» бытовой юмор и драму о кризисе среднего возраста. Искрометные шутки здесь органично вплетены в сцены, которые могут вогнать вас в депрессию. Ну а роль волевой Ольги — пожалуй, лучшая в карьере Яны Трояновой.

Чики

Устав от токсичного босса, три подруги решают завязать с секс-работой и открыть свой фитнес-клуб. Эту идею им подкинула приятельница, недавно вернувшаяся в провинцию. Девушки берутся за дело: ищут инвесторов, помещение, рабочих — но им все время что-то мешает: то местные гангстеры, то банальное невезение.

5 сериалов про сильных женщин
Чики

«Чики» — это и отличная комедия, и пронзительная драма, но главное — это история про путь к мечте, показанная честно и без прикрас, со всеми трудностями и невзгодами, которые знакомы всем нам.

Домашнее поле

В провинциальном футбольном клубе «Красные ястребы» новый тренер — работать с командой неожиданно пригласили женщину, Елену Волкову. Она большой профессионал, но доказать это и влиться в коллектив будет непросто. Игроки, убежденные, что должность стоило отдать мужчине, травят сексистские шутки и делают все, чтобы выжить наставницу из клуба.

5 сериалов про сильных женщин
Домашнее поле

Мужской мир, полный стереотипов, показан здесь угрюмым и отталкивающим, но главная героиня (отличная роль Светланы Устиновой) все равно гнет свою линию, и ее упорство не может не восхищать.

Фото: Канал ТНТ; онлайн-кинотеатр Premier; онлайн-кинотеатр more.tv
Мария Бабаева
Мария Бабаева
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