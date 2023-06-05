Меню
5 сериалов про сильных женщин
На ТНТ выходит «Вика-ураган» — драмеди про экс-заключенную (Аглая Тарасова), вынужденную начинать все сначала. В честь премьеры собрали пять отличных шоу, посвященных сильным и харизматичным женщинам.
Написать
5 июня 2023 16:49
Запомните их имена: 8 главных женщин в индустрии кино прямо сейчас
Новая королева хоррора, сценаристка финала «бондианы» и звезда «Все везде и сразу».
Написать
8 марта 2023 12:00
Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа»
Рассказываем, как сложилась судьба актеров одного из самых скандальных сериалов нулевых.
Написать
21 февраля 2023 12:00
Только для взрослых: 10 самых откровенных сериалов, похожих на «Содержанок»
Обратная сторона «сладкой жизни» в самых скандальных российских и зарубежных проектах.
Написать
19 февраля 2023 12:00
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
