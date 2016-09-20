В 6 сезоне 6 серии сериала «Новенькая» Джесс идет на свидание с Робби, а Уинстон начинает пользоваться спросом у девушек. Сиси становится менеджером бара и первым делом нанимает красивого молодого парня, а Шмидт переживает, что набирает вес.