В 6 сезоне 6 серии сериала «Новенькая» Джесс идет на свидание с Робби, а Уинстон начинает пользоваться спросом у девушек. Сиси становится менеджером бара и первым делом нанимает красивого молодого парня, а Шмидт переживает, что набирает вес.
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