В 6 сезоне 12 серии сериала «Новенькая» Шмидт вынуждает Рейган прочесть роман Ника, к ее неудовольствию. Джессика хочет оплатить больничный счет Робби, но он скрывает от нее сумму. А Сиси начинает карьеру менеджера моделей при помощи мужа.