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Постер к сериалу Новенькая
Киноафиша Сериалы Новенькая Сезоны
Новенькая (2011 - 2018), список сезонов New Girl 16+
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox
Список сезонов сериала «Новенькая»
Новенькая - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 24 эпизода
 
Новенькая - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 25 эпизодов
 
Новенькая - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 23 эпизода
 
Новенькая - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2014, 22 эпизода
 
Новенькая - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 22 эпизода
 
Новенькая - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2016, 22 эпизода
 
Новенькая - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2018, 8 эпизодов
 
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