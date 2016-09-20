В 6 сезоне 5 серии сериала «Новенькая» друзья помогают делать ремонт в новом доме Шмидта и Сиси. Уинстон понимает, что уже видел этот дом в эротическом фильме, а Ник устраивает голосование насчет переезда Рейган в их лофт, но получает отказ.
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