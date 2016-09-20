В 6 сезоне 19 серии сериала «Новенькая» Ник и Сиси окончательно переезжают в свой дом, но их счастье быстро сменяется паникой, когда они узнают статистику преступности. А Джессика продолжает вести себя как девушка Ника, сама того не замечая.
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