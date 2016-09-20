В 6 сезоне 11 серии сериала «Новенькая» Рейган меняет работу и переезжать жить в лофт. Ник решает вести себя с ней равнодушно, а Джесс старается не вмешиваться в их дела. В то же время Сиси и Уинстон спорят со Шмидтом на тему электронной музыки.