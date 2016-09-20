В 6 сезоне 4 серии сериала «Новенькая» ребята отправляются в Нью-Йорк, где Шмидт намерен собрать лавры выдающегося выпускника, Сиси придется терпеть свою свекровь, а Джесс знакомится с Джейком Перальтой и посещает участок «Бруклин 9-9».