В 6 сезоне 4 серии сериала «Новенькая» ребята отправляются в Нью-Йорк, где Шмидт намерен собрать лавры выдающегося выпускника, Сиси придется терпеть свою свекровь, а Джесс знакомится с Джейком Перальтой и посещает участок «Бруклин 9-9».
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