JessЯ должна рассказать Сэму. Я не могу рассказать Сэму! Я даже ничего плохого не сделала! Ник поцеловал *меня*; я даже не поцеловала его в ответ! Ладно, хорошо! Я целовала его в ответ! Это то, что ты хочешь, чтобы я сказала?
CeceЯ буквально не сказала ни слова уже, как, больше часа.
JessА сейчас он даже не хочет со мной говорить! Потому что я видела его сегодня утром, и он просто в панике задом ушёл от меня.
CeceОн что?
JessОн иногда так делает. И потом... Ха! Ник просто... Он просто... Он просто...
Nick MillerТы бы мне доверял? У тебя все будет хорошо. Ты встретишь кого-то, влюбишься, и ты даже не успеешь оглянуться, как
[издает хлопающие звуки]
JessС кем, Ник? Кто станет поднимать флаг на этом сладком, сладком континенте?
SchmidtЯ соберусь с духом. Но я должен тебя предупредить, Джесс - у меня нет спермы. У меня есть головастики. Богов. И я дам их тебе. Ты можешь взять их все, мне все равно. Вот как сильно я тебя люблю. Я чувствую твою боль в этой ситуации. Я хочу, чтобы у тебя были дети. Забирай мою сперму.
Nick MillerИ ты не догадывался, что она так себя чувствует. Вообще не догадывался. Ты думал, что дверь закрыта. На самом деле ты думал, что эта дверь настолько закрыта, что пошёл к другой двери, но если бы я знал, что первая дверь открыта, я бы хотел пройти через неё. Я бы прошёл через эту дверь. Видишь, как я в сложном положении?
SchmidtМожем перестать называть это 'пройти через дверь', потому что для меня это скорее похоже на то, как будто я скользнул мимо занавески.
Jess[в пиковой фазе действия медикаментов] Ты красивый белый мужчина, Ник Миллер.
JessШмидт! Эй! Мой лучший друг? Ты, мусор с Лонг-Айленда!