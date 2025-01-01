Jess Ник поцеловал меня!

Cece Что!

Jess Я должна рассказать Сэму. Я не могу рассказать Сэму! Я даже ничего плохого не сделала! Ник поцеловал *меня*; я даже не поцеловала его в ответ! Ладно, хорошо! Я целовала его в ответ! Это то, что ты хочешь, чтобы я сказала?

Cece Я буквально не сказала ни слова уже, как, больше часа.

Jess А сейчас он даже не хочет со мной говорить! Потому что я видела его сегодня утром, и он просто в панике задом ушёл от меня.

Cece Он что?

Jess Он иногда так делает. И потом... Ха! Ник просто... Он просто... Он просто...

Cece Целует тебя.

Jess Дурацкий Ник Миллер!

Cece Как это было? Это было...?

Jess Я была как Скарлетт О'Хара в своём чертовом платье из занавесок.

Cece Да, но *как* он это сделал?

Jess Он просто, как бы, схватил меня. И он просто взял меня. Я имею в виду, он был мужчиной, а я женщиной. Это было твёрдо, но нежно.

Cece Чёрт.