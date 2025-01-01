Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Новенькая Цитаты

Цитаты из сериала Новенькая

Nick Miller Я влюбился в Джесс, как только она вошла в дверь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Miller Ты просто жадная до денег, Джесс!
Jess Ты думаешь, что если бы я была жадной до денег, я бы интересовалась тобой? Я была бы худшей жадной до денег в мире!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jess [Нику] Я принесла кое-что из школы, что напоминает мне о тебе.
[достает палочку]
Jess Это палочка чувств. Тот, кто держит палочку, может сказать все, что он или она чувствует, не опасаясь осуждения. Я начну. Эм, мне хочется узнать, что ты чувствуешь.
Nick Miller [подходит и ломает палочку]
Jess Поверь или нет, но это не первый раз, когда кто-то ломает мою палочку чувств.
[достает другую палочку]
Jess У меня есть дорожная версия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jess Ник поцеловал меня!
Cece Что!
Jess Я должна рассказать Сэму. Я не могу рассказать Сэму! Я даже ничего плохого не сделала! Ник поцеловал *меня*; я даже не поцеловала его в ответ! Ладно, хорошо! Я целовала его в ответ! Это то, что ты хочешь, чтобы я сказала?
Cece Я буквально не сказала ни слова уже, как, больше часа.
Jess А сейчас он даже не хочет со мной говорить! Потому что я видела его сегодня утром, и он просто в панике задом ушёл от меня.
Cece Он что?
Jess Он иногда так делает. И потом... Ха! Ник просто... Он просто... Он просто...
Cece Целует тебя.
Jess Дурацкий Ник Миллер!
Cece Как это было? Это было...?
Jess Я была как Скарлетт О'Хара в своём чертовом платье из занавесок.
Cece Да, но *как* он это сделал?
Jess Он просто, как бы, схватил меня. И он просто взял меня. Я имею в виду, он был мужчиной, а я женщиной. Это было твёрдо, но нежно.
Cece Чёрт.
Jess Да, я увидела сквозь пространство и время на минуту, но это не суть дела!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Miller Джесс совсем свихнулась.
Jess Я не свихнулась! Я просто напугана.
Nick Miller Ты бы мне доверял? У тебя все будет хорошо. Ты встретишь кого-то, влюбишься, и ты даже не успеешь оглянуться, как
[издает хлопающие звуки]
Jess С кем, Ник? Кто станет поднимать флаг на этом сладком, сладком континенте?
Schmidt Я соберусь с духом. Но я должен тебя предупредить, Джесс - у меня нет спермы. У меня есть головастики. Богов. И я дам их тебе. Ты можешь взять их все, мне все равно. Вот как сильно я тебя люблю. Я чувствую твою боль в этой ситуации. Я хочу, чтобы у тебя были дети. Забирай мою сперму.
Winston Bishop Нет. Это должен быть я, Джесс.
Jess [в недоумении] Что?
Winston Bishop С твоими большими, красивыми голубыми глазами и моей кожей, как у Блэра Андервуда, у нас будет самый красивый малыш, которого когда-либо видел мир.
Schmidt Он не прав. Он может поступить в любую школу, которую захочет.
Jess Чтобы было понятно, я не спрашивала ни одного из вас о том, чтобы вы меня оплодотворили. Я думаю, это важно сказать.
Nick Miller Хорошо. Потому что это определенно не я.
Jess Потому что это определенно не ты.
Nick Miller Я бы полюбил этого маленького малыша всем сердцем. Даже если бы я показывал это, подбирая его из школы в своем нижнем белье и флиртуя с инспектором на переходе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Miller Шмидт, если ты вернёшься, я позволю тебе убрать в моей комнате.
Schmidt [воздыхает] Белая кит.
Nick Miller Представь, сколько пыли под моей кроватью; сколько одиноких носков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Miller [делая упражнение на индийской конференции] Джесс, тебе понравилось меня целовать. Не стыдно это признать.
Jess Нет, не понравилось.
Nick Miller Я не на коленях, прося тебя выйти за меня; это был хороший поцелуй.
Jess Ты был как собака, а мой рот был как чаша с собачьим... молоком!
Nick Miller Это был чертовски сказочный поцелуй! Это был поцелуй твоей жизни!
Jess Серьёзно, Ник?
Nick Miller И тебе стоит взять на себя немного ответственности, крутясь в этом мягком розовом халате, не ожидая, что тебя поцелуют.
Jess Крутиться?
Nick Miller Я мужчина, Джессика! Розовые халаты — это мой наркотик.
Anu И у нас победная пара!
Jess Джесс, Ник Миллер: Мы не пара!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jess Клятва без гвоздей? Ты думала, я собираюсь переспать с кем-то из вас, будто не могу сдержаться?
Nick Miller Это была я, Джесс. Я не могла сдержаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Schmidt У каждой пары есть слабое место. Кейт и Уилл, я мог бы их разлучить одним письмом. О, посмотрите на это, посмотрите на королевского малыша, который теперь живет с распутной тётей Пиппой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Schmidt Я в полной заднице, Ник. Я делаю что-то ужасное.
Nick Miller Ну и что же это такое, а?
Schmidt Ты разозлишься на меня.
Nick Miller Я твой лучший друг. Я был рядом, когда ты упал с борта на выпускном у Честера, и я здесь для тебя сейчас. Нет ничего, за что я мог бы разозлиться.
Schmidt Ладно, я смогу это сделать.
[нервно смеётся]
Schmidt Знаешь, я расстался с Элизабет, чтобы снова начать встречаться с Цици?
Nick Miller Абсолютно, и для тебя это было очень трудно.
Schmidt Да, на самом деле, этого никогда не было.
Nick Miller Что ты имеешь в виду?
Schmidt Я всё еще встречаюсь с Элизабет.
Nick Miller [в замешательстве] Что ты имеешь в виду?
Schmidt Я встречаюсь с обеими, и ни одна из них не знает об этом, и мне ужасно.
Nick Miller Но Элизабет уже нет.
[Шмидт качает головой]
Nick Miller Что ты имеешь в виду?
Schmidt Она не ушла.
Nick Miller То есть ты расстался с Цици...
Schmidt Я не расстался ни с одной из них.
Nick Miller [ужасаясь] Что ты имеешь в виду?
Schmidt Ты перерабатывай это, как тебе нужно. Если хочешь продолжать говорить об этом...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Miller Джесс, ты в порядке?
Jess Нет! Это худшее, что могло со мной произойти. У меня была очень удачная жизнь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Miller [Ник заходит и видит, как Джесс складывает кухонные принадлежности в мусорный мешок] Ого, ого, Джесс! Что ты делаешь? Это моя коллекция кетчупов.
Jess Этот сайт о фертильности говорит, что мне нужно избавиться от всего, что содержит токсины.
Nick Miller Ты положила микроволновку в мусор?
Jess Да.
Nick Miller Почему ты это сделала?
Jess Микроволновки разогревают вещи!
[они спорят]
Nick Miller Это то, что делает буррито вкусным!
Jess Тебе важнее твои буррито, чем мои дети, Ник?
Nick Miller Ты ставишь меня в трудное положение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Miller Ребята, давайте скажем так: гипотетически, девушка говорит вам что-то, пока она на обезболивающих. И эта девушка говорит, что, возможно, хочет заняться с вами сексом...
Winston Bishop Пожалуйста, скажи, что мы не говорим о Джесс.
Nick Miller И ты не догадывался, что она так себя чувствует. Вообще не догадывался. Ты думал, что дверь закрыта. На самом деле ты думал, что эта дверь настолько закрыта, что пошёл к другой двери, но если бы я знал, что первая дверь открыта, я бы хотел пройти через неё. Я бы прошёл через эту дверь. Видишь, как я в сложном положении?
Schmidt Можем перестать называть это 'пройти через дверь', потому что для меня это скорее похоже на то, как будто я скользнул мимо занавески.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jess [в пиковой фазе действия медикаментов] Ты красивый белый мужчина, Ник Миллер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jess Шмидт! Эй! Мой лучший друг? Ты, мусор с Лонг-Айленда!
Schmidt Черт возьми, Ник! Ты рассказал ей?
Jess Нет, он не говорил мне! Я-Я наткнулась на это!
Schmidt О, ты наткнулась на это? Где, на главной площади?
Nick Miller Джесс, клянусь, я никогда не хотел в это вмешиваться. Ты такая красивая.
Jess Опусти свой чертов визор.
[оборачивается к Шмидту]
Jess Теперь ты расскажешь Сиси, или сделаю это я, ты... ты мерзавец!
Schmidt Джесс...
Jess Ты мерзавец!
Schmidt Да, очень хорошо сказано.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Schmidt Я нашёл это парковочное место.
[все спорят]
Schmidt Отдайте мне это место, или я вас всех у#б#ю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Schmidt [даёт Сиси свои туфли] Держи, и береги их. Укол против столбняка я могу сделать, но из испорченной замши я не сделаю ничего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уинстон Бишоп Почему ты так стоишь?
Джесс Я всегда так стою.
Уинстон Бишоп Я никогда не видел, чтобы ты так стоял.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Schmidt Ты хочешь, чтобы я включил Джодеси?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше