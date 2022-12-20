Финал «Трона: Арес» сбил зрителей с толку: что значит последняя сцена и кого ищет герой Джареда Лето

Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн

Этот российский мультик обожают по всему миру, а на родине требуют запретить: главную героиню в лучшем случаю называют дикаркой

«Даже нейронка сделала бы лучше»: 3-й сезон «Ванпанчмена» мощно ударил по… своему же рейтингу – 6.5 на IMDb за один «нюанс»

Новый фильм с Маргарет Куэлли получил почти 100% одобрения от критиков — предыдущий проект актрисы вышел месяц назад, но с треском провалился

По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»

Все герои «Мстителей: Секретные войны»: Доктор Дум, Фантастическая четверка и даже Питер Паркер — но не тот, что вы подумали

«Не читайте до обеда советских газет»: лучше вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с ними (тест)

Устали искать сериалы, похожие на «Линкольн для адвоката»? ИИ за секунды выявил 3-х «собратьев» — у каждого рейтинг 8.1+

«Я пришел в гости к другу...»: не все фанаты мультфильма помнят, откуда появился Чебурашка – Успенского вдохновил один курьез