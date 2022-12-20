Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Новенькая Новости

Новости о сериале «Новенькая»

Новости о сериале «Новенькая» Вся информация о сериале
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже»
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Шоу, которые точно понравятся всем фанатам детища Даррена Стара.  
Написать
20 декабря 2022 12:00
Финал «Трона: Арес» сбил зрителей с толку: что значит последняя сцена и кого ищет герой Джареда Лето
Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн
Этот российский мультик обожают по всему миру, а на родине требуют запретить: главную героиню в лучшем случаю называют дикаркой
«Даже нейронка сделала бы лучше»: 3-й сезон «Ванпанчмена» мощно ударил по… своему же рейтингу – 6.5 на IMDb за один «нюанс»
Новый фильм с Маргарет Куэлли получил почти 100% одобрения от критиков — предыдущий проект актрисы вышел месяц назад, но с треском провалился
По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»
Все герои «Мстителей: Секретные войны»: Доктор Дум, Фантастическая четверка и даже Питер Паркер — но не тот, что вы подумали
«Не читайте до обеда советских газет»: лучше вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с ними (тест)
Устали искать сериалы, похожие на «Линкольн для адвоката»? ИИ за секунды выявил 3-х «собратьев» — у каждого рейтинг 8.1+
«Я пришел в гости к другу...»: не все фанаты мультфильма помнят, откуда появился Чебурашка – Успенского вдохновил один курьез
2 млн россиян уже «подсели» на эту новинку «Кинопоиска»: Петров в образе бомжа побил рекорд «Короля и Шута»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше