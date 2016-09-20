В 6 сезоне 9 серии сериала «Новенькая» Джесс и Робби решают изобразить пару со свободными отношениями и идут на свидание с другими людьми. Уинстон с Сиси наблюдают за ними, ожидая скандала. А Ник учит Шмидта вести себя как простой парень из народа.