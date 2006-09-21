Во 2 сезоне 15 серии сериала «Меня зовут Эрл» настал день переезда в квартиру к Каталине, но Рэнди не до конца уверен в том, что между ними происходит. В то же время Эрл готовится искупить вину перед Пьером – его бывшим одноклассником из Франции.