Во 2 сезоне 15 серии сериала «Меня зовут Эрл» настал день переезда в квартиру к Каталине, но Рэнди не до конца уверен в том, что между ними происходит. В то же время Эрл готовится искупить вину перед Пьером – его бывшим одноклассником из Франции.
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