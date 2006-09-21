Во 2 сезоне 11 серии сериала «Меня зовут Эрл» в мексиканской деревне все идет не по плану. Эрл попадает в компанию местных бандитов и рассказывает им о карме, а Рэнди местная пара пожилых испанцев принимает за своего погибшего сына.
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