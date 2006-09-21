Во 2 сезоне 17 серии сериала «Меня зовут Эрл» наступает день рождения Эрла и он чрезвычайно доволен собой. Но вопреки ожиданиям Эрла, когда все друзья собираются на его вечеринке в баре, они припоминают ему плохие поступки, а не хорошие.