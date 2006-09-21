Во 2 сезоне 22 серии сериала «Меня зовут Эрл» Эрл экстерном получает школьный аттестат и устраивается на первую настоящую работу вместе с Рэнди. Тем временем Джой вовсю наслаждается жизнью, считая, что выиграет грядущее судебное разбирательство.
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