Во 2 сезоне 16 серии сериала «Меня зовут Эрл» приближается судебное заседание и благодаря адвокату Джой внезапно узнает, что у нее есть сводная сестра. Кроме того, Либерти всю жизнь была заклятым врагом Джой. Эрл решает помочь сестрам подружиться.
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