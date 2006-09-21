Во 2 сезоне 14 серии сериала «Меня зовут Эрл» Эрл включает в свой список парня, которого Джой случайно похитила вместе с грузовиком супермаркета. А Рэнди и Каталина тем временем решают снять квартиру как настоящая супружеская пара.
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