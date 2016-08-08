В 1 сезоне 13 серии сериала «МульТВ» повестка дня очень насыщена. Образовательная программа для детишек, со Шнуром и буквами. Самый-самый бабский кинофильм в истории и концерт «ВИА Гра». Там соберутся исполнительницы из всех составов!
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