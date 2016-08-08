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Постер к сериалу МульТВ
Постер к сериалу МульТВ
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Киноафиша Сериалы МульТВ
МульТВ (2016 - 2019) МульТВ 16+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 11 минут
Телеканал 2x2
Продолжительность 14 часов 51 минуту
О чем сериал

Сериал «МульТВ» — юмористическая пародия на современное российское телевидение. Наш «ящик» действительно дает много поводов для критики и издевок. Частенько продукт с голубого экрана прямо-таки просит, чтобы его подняли на смех. И создатели шоу делают это с неподдельным энтузиазмом, в характерном анимационном стиле. Под «раздачу» попадают знаменитости, программы и целые жанры, вплоть до заставок и рекламных роликов. Добро пожаловать в мир «честных» новостей, «интеллектуальных» реалити и «добрых» передач.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
2016, 24 эпизода
 
Сезон 2
2017, 17 эпизодов
 
Сезон 3
2018, 15 эпизодов
 
Сезон 4
2019, 25 эпизодов
 
Кадры из сериала
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