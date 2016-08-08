Сериал «МульТВ» — юмористическая пародия на современное российское телевидение. Наш «ящик» действительно дает много поводов для критики и издевок. Частенько продукт с голубого экрана прямо-таки просит, чтобы его подняли на смех. И создатели шоу делают это с неподдельным энтузиазмом, в характерном анимационном стиле. Под «раздачу» попадают знаменитости, программы и целые жанры, вплоть до заставок и рекламных роликов. Добро пожаловать в мир «честных» новостей, «интеллектуальных» реалити и «добрых» передач.