В 1 сезоне 3 серии сериала «МульТВ» вам предстоит увидеть отнюдь не познавательное шоу про животных, потерять деньги в розыгрыше с Еленой Кидаловой, посмотреть очередной криминальный шлак и насладиться пародиями «Тютелька в тютельку».