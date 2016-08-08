В 1 сезоне 19 серии сериала «МульТВ» градус пародийного безумия точно не упадет. Создатели об этом позаботились. Впереди кино про крутого экс-полицейского. Несколько шизофреничное шоу. И самая правдивая реклама, где нет ни слова лжи!